Ловчев назвал лучший трансфер «Спартака» в этом сезоне

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выделил лучший трансфер команды в этом сезоне.
«Выделю летний трансфер Бальде Кейта. Он хорош. Он создает приличную атакующую линию.
Правильные трансферы у «Спартака» есть», – сказал Ловчев.
- 27-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
- Кейта перешел в «Спартак» в августе как свободный агент.
- Осенью форвард отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»