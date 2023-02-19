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    Ловчев назвал лучший трансфер «Спартака» в этом сезоне

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выделил лучший трансфер команды в этом сезоне.

    «Выделю летний трансфер Бальде Кейта. Он хорош. Он создает приличную атакующую линию.

    Правильные трансферы у «Спартака» есть», – сказал Ловчев.

    • 27-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • Кейта перешел в «Спартак» в августе как свободный агент.
    • Осенью форвард отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    19.02.2023 00:06
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +163

      odessakmv 19 февраля, 09:48

      Ловчев похвалил Спартак? когда такое было предыдущий раз? лет 10 назад?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13232

      Алексей З 19 февраля, 07:35

      Абаскаль - лучший трансфер !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      Suvorov51 > Алексей З 19 февраля, 09:33

      Вот тутты прав, на все 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24244

      DOCTOR PENALTY 19 февраля, 00:11

      На Кубке Кейта выглядел неплохо, Соболев загрустит теперь.

      1
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