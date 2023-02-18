Миллиардер Рэтклифф вслед за катарским шейхом сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Конкуренция среди потенциальных покупателей «Манчестер Юнайтед» обостряется.
Накануне предложение о приобретении клуба сделал катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани.
Вслед за ним выдвинул свое предложение один из богатейших людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф.
- «МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.
- Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов.
- Он много лет болеет за «Манчестер Юнайтед».
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Источник: Daily Mail