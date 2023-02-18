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    Миллиардер Рэтклифф вслед за катарским шейхом сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

    Конкуренция среди потенциальных покупателей «Манчестер Юнайтед» обостряется.

    Накануне предложение о приобретении клуба сделал катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани.

    Вслед за ним выдвинул свое предложение один из богатейших людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф.

    • «МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.
    • Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов.
    • Он много лет болеет за «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Daily Mail

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