Миллиардер Рэтклифф вслед за катарским шейхом сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Конкуренция среди потенциальных покупателей «Манчестер Юнайтед» обостряется.

Накануне предложение о приобретении клуба сделал катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани.

Вслед за ним выдвинул свое предложение один из богатейших людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф.

«МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов.

Он много лет болеет за «Манчестер Юнайтед».

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