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    «Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Монсон решил отказаться от гражданства США

    Бывший боец ММА Джефф Монсон подтвердил, что работает над отказом от американского гражданства.

    «Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев.

    Я скучаю по своей семье, но на этом все. Не хочу иметь ничего общего с Америкой.

    Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру.

    Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», – заявил Монсон.

    • В 2018 году Монсон получил паспорт РФ.
    • Позднее его избрали депутатом в Красногорске.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1118

      Fialet 38 минут назад

      По внешней политике он прав, но он видимо не знает, как в России живёт простой народ.

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      Рейтинг: +2558

      АЛЕКС 58 > Fialet 7 минут назад

      Так он же ДЕПУТАТ!

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