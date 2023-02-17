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    В «ПСЖ» недовольны летними трансферами. Некоторые игроки считают, что команда ослабла

    Внутри «ПСЖ» есть сомнения по поводу эффективности работы клуба на летнем трансферном рынке.

    Некоторые футболисты считают, что команда не усилилась в межсезонье, а ослабла.

    В частности, нет понимания, зачем убрали из состава Леандро Паредеса, Идрисса Гуйе и Юлиана Дракслера, заменив их на Витинью, Карлоса Солера и Фабиана Руиса.

    Также в «ПСЖ» уверены, что летом был необходим новый центральный защитник, а вместо арендованного Уго Экитике мог бы играть воспитанник Арно Калимуэндо, проданный в «Ренн».

    Больше всех недовольны селекцией Неймар и Маркиньос. Они с недоверием относятся к работе советника клуба по футбольным вопросам Луиша Кампуша.

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    Источник: Get French Football News

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