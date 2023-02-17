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  • В «ПСЖ» недовольны летними трансферами. Некоторые игроки считают, что команда ослабла

В «ПСЖ» недовольны летними трансферами. Некоторые игроки считают, что команда ослабла

17 февраля 2023, 13:44

Внутри «ПСЖ» есть сомнения по поводу эффективности работы клуба на летнем трансферном рынке.

Некоторые футболисты считают, что команда не усилилась в межсезонье, а ослабла.

В частности, нет понимания, зачем убрали из состава Леандро Паредеса, Идрисса Гуйе и Юлиана Дракслера, заменив их на Витинью, Карлоса Солера и Фабиана Руиса.

Также в «ПСЖ» уверены, что летом был необходим новый центральный защитник, а вместо арендованного Уго Экитике мог бы играть воспитанник Арно Калимуэндо, проданный в «Ренн».

Больше всех недовольны селекцией Неймар и Маркиньос. Они с недоверием относятся к работе советника клуба по футбольным вопросам Луиша Кампуша.

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Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 ПСЖ
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