У руководства «ПСЖ» появились претензии к Гальтье после трех поражений подряд

Положение главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье ухудшилось на фоне последних результатов.

За неделю парижане проиграли «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).

У руководства клуба появились претензии к 56-летнему специалисту.

Три поражения подряд – это серьезный удар для топ-команды. Также есть вопросы к игре.

Работу Гальтье будут внимательно анализировать в ближайших матчах с «Лиллем» и «Марселем».

При этом эмир Катара мечтает, чтобы тренером «ПСЖ» стал Зинедин Зидан.

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