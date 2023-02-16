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    У руководства «ПСЖ» появились претензии к Гальтье после трех поражений подряд

    Положение главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье ухудшилось на фоне последних результатов.

    За неделю парижане проиграли «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).

    У руководства клуба появились претензии к 56-летнему специалисту.

    Три поражения подряд – это серьезный удар для топ-команды. Также есть вопросы к игре.

    Работу Гальтье будут внимательно анализировать в ближайших матчах с «Лиллем» и «Марселем».

    При этом эмир Катара мечтает, чтобы тренером «ПСЖ» стал Зинедин Зидан.

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    Источник: Le Parisien

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12291

      DeStar 1 час назад

      а говорили что хотят сезон без поражений)

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