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    Прогноз на матч «Барселона» – «МЮ» от Василия Уткина

    В четверг 16 февраля «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Прогноз на эту встречу сделал комментатор и амбассадор «Фонбет» Василий Уткин:

    «В четверг в Лиге Европы сразу 8 матчей. Но, я думаю, всем, конечно же, интересно поделиться разными соображениями о матче «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», хотя это не самая простая для прогнозирования пара.

    Тем не менее, «Барселона» играет дома, «Барселона» выиграла 11 последних матчей подряд, и «Барселона» практически не пропускает. Поэтому, я думаю, в этом матче логично сделать одну из двух ставок. Либо тотал голов меньше 2,5, либо, если любите риск, поставьте на то, что «Барселона» не пропустит».

    Ставка: тотал голов меньше 2,5.

    Повторите ставку Василия Уткина или сделайте свою с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: Бомбардир

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