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    В Польше предложили создать олимпийскую «сборную беженцев» из России и Белоруссии

    Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук высказался о том, как российские и белорусские спортсмены могут попасть на летние Олимпийские игры 2024 года.

    «Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом.

    Мы предложили, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страну из который кто-то происходят, создать сборную беженцев.

    Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко.

    Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», – заявил министр.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4806

      neveldomha 1 час назад

      Власовскую сборную?

      0
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      Рейтинг: +2085

      Bozigit 1 час назад

      Как же России не повезло с соседом

      0
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      Рейтинг: +690

      Таврида 2 часа назад

      Псаки была права - на месте Польши все-таки будет Белорусское море.

      0
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      Рейтинг: +17010

      Barmaleushka 2 часа назад

      РОА - 2

      0
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      Рейтинг: +824

      dragoon000320 > Barmaleushka 1 час назад

      при чем здесь РОА? они просто спортсмены, и ни чего не обязаны преступным режимам Пу и Луки... И вообще это не корректно сравнивать по крайней мере по тому что РОАшники еще и геноцидом занимались...

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      Рейтинг: +5787

      AtticusFinch > dragoon000320 56 минут назад

      у тебя все комментарии про политику

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