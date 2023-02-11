В Польше предложили создать олимпийскую «сборную беженцев» из России и Белоруссии

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук высказался о том, как российские и белорусские спортсмены могут попасть на летние Олимпийские игры 2024 года.

«Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом.

Мы предложили, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страну из который кто-то происходят, создать сборную беженцев.

Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко.

Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», – заявил министр.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

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