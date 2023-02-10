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    Экс-помощник Анчелотти рассказал, какой клуб Карло мечтает возглавить

    Бывший помощник Карло Анчелотти Джорджо Часкини (работали вместе в «Милане») рассказал, что тренер «Реала» мечтает возглавить «Рому».

    «Возглавить «Рому» было мечтой Анчелотти. Он много раз говорил об этом в наших беседах.

    Карло родился и вырос с «Ромой» в сердце. Я могу представить Анчелотти в римском клубе», – сказал Часкини.

    • Анчелотти в 1979-1987 годах играл за «Рому».
    • С командой игрок брал скудетто и 4 раза – Кубок Италии.
    • «Рому» сейчас тренирует Жозе Моуринью.

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    Источник: Сalciomercato

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    10.02.2023 23:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3534

      Axe111 5 минут назад

      ЛЧЕНЬ МАЛО НАЗОЙЛИВОЙ РЕКЛАМЫ БУКОВ!!!! ОЧЕНЬ МАЛО

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      Рейтинг: +24173

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Достойная мечта.

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