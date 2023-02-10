Экс-помощник Анчелотти рассказал, какой клуб Карло мечтает возглавить

Бывший помощник Карло Анчелотти Джорджо Часкини (работали вместе в «Милане») рассказал, что тренер «Реала» мечтает возглавить «Рому».

«Возглавить «Рому» было мечтой Анчелотти. Он много раз говорил об этом в наших беседах.

Карло родился и вырос с «Ромой» в сердце. Я могу представить Анчелотти в римском клубе», – сказал Часкини.

Анчелотти в 1979-1987 годах играл за «Рому».

С командой игрок брал скудетто и 4 раза – Кубок Италии.

«Рому» сейчас тренирует Жозе Моуринью.

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