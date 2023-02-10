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    Костомаров, которому ампутировали обе стопы, дал согласие на ампутацию пальцев рук

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук.

    Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. На днях ему ампутировали обе стопы.

    По информации телеграм-канала 112, ампутация пальцев рук состоится, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.

    • Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).
    • В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
    • По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: телеграм-канал «112»

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +881

      Rabinovi_ch 22 минуты назад

      Пздц... Надеюсь до этого не дойдет...

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