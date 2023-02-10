Костомаров, которому ампутировали обе стопы, дал согласие на ампутацию пальцев рук

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. На днях ему ампутировали обе стопы.

По информации телеграм-канала 112, ампутация пальцев рук состоится, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).

В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

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