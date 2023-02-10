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    Тарасенко перешел из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» Панарина

    Российского хоккеиста Владимира Тарасенко обменяли из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

    Контракт 31-летнего нападающего с клубом Артемия Панарина рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата – 7,5 миллиона долларов.

    • Тарасенко набрал 29 (10+19) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
    • За «Рейнджерс» играют три россиянина – Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов.

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    Источник: сайт НХЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      Кирилл Михайлов 51 минуту назад

      Отличная сделка для Рейнджерс. Связка Панарин - Тарасенко будет уничтожать

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