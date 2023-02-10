Тарасенко перешел из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» Панарина

Российского хоккеиста Владимира Тарасенко обменяли из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».
Контракт 31-летнего нападающего с клубом Артемия Панарина рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата – 7,5 миллиона долларов.
- Тарасенко набрал 29 (10+19) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
- За «Рейнджерс» играют три россиянина – Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: сайт НХЛ