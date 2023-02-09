Великобритания выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Всё-таки кто-то когда-то воткнёт осиновый кол в центр этого острова
Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака озвучил позицию Лондона по поводу возможного участия российских спортсменов в следующих Олимпийских Играх.
Британские власти против допуска россиян на Олимпиаду-2024.
«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», – сказал представитель Сунака.
- Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.
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