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    Великобритания выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

    Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака озвучил позицию Лондона по поводу возможного участия российских спортсменов в следующих Олимпийских Играх.

    Британские власти против допуска россиян на Олимпиаду-2024.

    «Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», – сказал представитель Сунака.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54030

      MaxRnD 22 минуты назад

      Всё-таки кто-то когда-то воткнёт осиновый кол в центр этого острова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2704

      BlackMurder 31 минуту назад

      Да идите вы хоть на пику

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