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    Клубный ЧМ. «Реал» разгромил в полуфинале «Аль-Ахли» (4:1)

    «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира обыграл египетский «Аль-Ахли». У испанцев забили Винисиус, Федерико Вальверде, Родриго, Серхио Аррибас.

    На 87-й минуте полузащитник «Реала» Лука Модрич не реализовал пенальти.

    Испанцы в финале сыграют с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Египтянам предстоит встретиться с «Фламенго» во встрече за третье место.

    Турнир проходит в Марокко.

    Клубный ЧМ. 1/2 финала

    Аль-Ахли (Египет) – Реал (Испания) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Винисиус, 42; 0:2 – Вальверде, 46; 1:2 – Маалул, 65 (с пенальти); 1:3 – Родриго, 90+2; 1:4 – Аррибас, 90+8.

    Незабитые пенальти: нет – Модрич, 87.

    Результаты клубного ЧМ

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.02.2023 23:58
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