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  • «Мы все преодолеем, только живи». Жена Костомарова поздравила мужа с днем рождения

«Мы все преодолеем, только живи». Жена Костомарова поздравила мужа с днем рождения

8 февраля 2023, 16:12
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Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, поздравила мужа с днем рождения.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. На днях ему ампутировали обе стопы.

«С Днем рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем!

Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так. И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только ЖИВИ.

Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное.

Уважаемая пресса. Пожалуйста. Прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа – добывать информацию и писать, что правда и не правда. Но только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!

Всем здоровья. Ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты! Цените в здравии, друзья!» – написала Домнина в соцсетях.

  • Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду (с Татьяной Навкой).
  • В течение января Костомаров был занят в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
  • По окончании спортивной карьеры Костомаров участвовал в ледовых шоу на Первом канале.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

Источник: Sports.ru
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Комментарии (1)
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Romio-xxx
1675873349
Живи Роман,мы с тобой!
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