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    Стало известно, когда власти Франции примут решение по допуску России на Олимпиаду-2024

    Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом.

    «Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом.

    Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», – заявил Веран.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на следующую Олимпиаду при выполнении двух условий.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1567

      Artemka444 41 минуту назад

      Охренели они так то!!!

      0
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      Рейтинг: +5643

      TOMSON 1 час назад

      На каком основании Франция принимает данное решение?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3449

      serhio80 > TOMSON 1 час назад

      Тут допуск в страну скорее, а не к участию спортсменов

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