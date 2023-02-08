Стало известно, когда власти Франции примут решение по допуску России на Олимпиаду-2024

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом.

«Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом.

Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», – заявил Веран.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на следующую Олимпиаду при выполнении двух условий.

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