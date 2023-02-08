«Аль-Ахли» и «Реал» встретятся в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха».
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«Аль-Ахли» представляет Египет, «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22.
- Игра состоится в среду, 8 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
- Начало – в 22:00 мск.
«Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,35. На ничью – 5,40. На выигрыш «Аль-Ахли» можно поставить за 12,00.
Где смотреть матч Аль-Ахли – Реал
Источник: «Бомбардир»