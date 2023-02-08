«Аль-Ахли» и «Реал» встретятся в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха».

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«Аль-Ахли» представляет Египет, «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра состоится в среду, 8 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 мск.

«Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,35. На ничью – 5,40. На выигрыш «Аль-Ахли» можно поставить за 12,00.

Где смотреть матч Аль-Ахли – Реал

Прогноз на матч Аль-Ахли – Реал