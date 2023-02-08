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    Россиянин Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Российский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 301 очко за команду. У россиянина 83 гола и 218 результативных пасов.

    Панарин набрал 300 очков за «Рейнджерс» за 236 матчей – быстрее всех в истории клуба. Игрок побил рекорд Марка Мессье, который набрал 300-е очко за «Рейнджерс» в 249-м матче.

    • Панарин в Нью-Йорке с 2019 года.
    • Ранее 31-летний игрок выступал в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».
    • Панарин – обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015 год) и победитель молодежного чемпионата мира-2011.

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    Источник: «Бомбардир»

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