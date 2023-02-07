Лучший шахматист мира высказался против выступления россиян на международных турнирах

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен озвучил свою позицию по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
«Пока продолжаются боевые действия, играть против россиян странно. Сначала я призывал хорошо подумать, прежде чем отстранять людей. Особенно учитывая, что непонятно, какие долгосрочные последствия это будет иметь.
Но теперь, так как происходящее затянулось, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, возможно, российским шахматистам не стоит играть. Но это не я решаю», – сказал Карлсен.
- Федерация шахмат России работает над переходом в Азию.
- Все необходимые документы уже отправлены в соответствующие структуры.
- Ожидается, что ФШР уйдет из Европы в конце февраля – начале марта.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: VG