Лучший шахматист мира высказался против выступления россиян на международных турнирах

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен озвучил свою позицию по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Пока продолжаются боевые действия, играть против россиян странно. Сначала я призывал хорошо подумать, прежде чем отстранять людей. Особенно учитывая, что непонятно, какие долгосрочные последствия это будет иметь.

Но теперь, так как происходящее затянулось, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, возможно, российским шахматистам не стоит играть. Но это не я решаю», – сказал Карлсен.

Федерация шахмат России работает над переходом в Азию.

Все необходимые документы уже отправлены в соответствующие структуры.

Ожидается, что ФШР уйдет из Европы в конце февраля – начале марта.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно