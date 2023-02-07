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    Лучший шахматист мира высказался против выступления россиян на международных турнирах

    Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен озвучил свою позицию по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

    «Пока продолжаются боевые действия, играть против россиян странно. Сначала я призывал хорошо подумать, прежде чем отстранять людей. Особенно учитывая, что непонятно, какие долгосрочные последствия это будет иметь.

    Но теперь, так как происходящее затянулось, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, возможно, российским шахматистам не стоит играть. Но это не я решаю», – сказал Карлсен.

    • Федерация шахмат России работает над переходом в Азию.
    • Все необходимые документы уже отправлены в соответствующие структуры.
    • Ожидается, что ФШР уйдет из Европы в конце февраля – начале марта.

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    Источник: VG

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13042

      Алексей З 1 час назад

      Мнение частного лица.
      Бомбардир для чего вы сталкиваете лбами ?
      Понятно , что есть различные точки мнения по поводу происходящего в Украине.
      Наверно тут не место политическим дебатам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +899

      SLADE2019 > Алексей З 1 час назад

      Тем более зачем здесь точка зрения шахматиста?

      2
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