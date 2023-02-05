Итальянский тренер назвал Миранчука единственным светлым пятном в «Торино»

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино выказался об игре Алексея Миранчука за «Торино».

Российский полузащитник сегодня вышел в старте против «Удинезе».

Он отыграл 87 минут, но не отметился результативными действиями.

«Торино» победил со счетом 1:0, клуб занимает 7-е место в Серии А.

– Алексей – единственное светлое пятно в «Торино», если брать сегодняшнюю линию атаки. Все маломальские полуострые моменты в первом тайме возникали только благодаря ему. В составе туринцев он точно самый техничный игрок – во всяком случае, среди тех, кого сегодня выпускал на поле Иван Юрич. До перерыва Алексей отдал несколько шикарных передач, ну а в целом атака «Торино» выглядела очень бледно. После перерыва хозяева поля забили гол и вымучили победу, но я сомневаюсь, что кто-то мог получить удовольствие от такой игры.

– При счете 1:0 Миранчук едва не заработал пенальти, согласны?

– Да, он классно убегал к воротам, но в последний момент его остановили с нарушением правил почти на линии штрафной: похоже, там чуть-чуть не хватило до пенальти. Алексей сам взялся исполнять удар с той точки, с которой нередко забивает с игры, но тут попал в стенку. До этого же еще был эпизод, когда Миранчук красиво накрутил сразу двоих удинцев и тоже заработал штрафной. Короче говоря, если кто и порадовал в «Торино» в этот день, то это Миранчук.

Миранчук принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.

27-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

В сезоне Серии А у Алексея 14 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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