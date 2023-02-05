«Барселона» и «Севилья» встретятся в матче 20-го тура Примеры. Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Уверен в победе «Барсы»? Ставь на игру, получив фрибет 2000 рублей

«Барса» лидирует в чемпионате с 50 очками, «Севилья» занимает 13-е место (21 очко).

Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», одна ничья.

Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 мск.

«Барса» – явный фаворит матча по версии букмекеров, они предлагают поставить на победу каталонцев за 1,34. На ничью коэффициент 5,65. На выигрыш гостей – 11,0.

Где смотреть матч Барселона – Севилья

Прогноз на матч Барселона – Севилья