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    Польша и страны Балтии выступили против участия России в Олимпиаде-2024

    Министры спорта четырех стран призвали Международный олимпийский комитет не пускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в 2024 году.

    С совместным заявлением выступили представители правительств Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

    «В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования», – говорится в заявлении.

    Также Польша и страны Балтии поблагодарили все международные спортивные организации, которые согласились отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

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    Источник: «Р-Спорт»

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