Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение VAR

А если у судьи приятный голос, то он может своё решение и спеть, всё во благо болельщиков
В матче 1/8 финала КЧМ между «Аль-Ахли» и «Окленд Сити» (3:0) произошло историческое футбольное событие.
Впервые арбитр разъяснил зрителям решение VAR.
В концовке игры судья назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение.
С помощью громкой связи он сказал, что нарушение правил было за пределами штрафной площади, после чего удалил игрока за фол последней надежды.
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