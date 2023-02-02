Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение VAR

В матче 1/8 финала КЧМ между «Аль-Ахли» и «Окленд Сити» (3:0) произошло историческое футбольное событие.

Впервые арбитр разъяснил зрителям решение VAR.

В концовке игры судья назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение.

С помощью громкой связи он сказал, что нарушение правил было за пределами штрафной площади, после чего удалил игрока за фол последней надежды.

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