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    Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение VAR

    В матче 1/8 финала КЧМ между «Аль-Ахли» и «Окленд Сити» (3:0) произошло историческое футбольное событие.

    Впервые арбитр разъяснил зрителям решение VAR.

    В концовке игры судья назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение.

    С помощью громкой связи он сказал, что нарушение правил было за пределами штрафной площади, после чего удалил игрока за фол последней надежды.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина

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    Сегодня, 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1868

      jek718875 43 минуты назад

      А если у судьи приятный голос, то он может своё решение и спеть, всё во благо болельщиков

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      Рейтинг: +53548

      MaxRnD 1 час назад

      И это правильно, но нам с Казарцевыми и прочими Лапочкино-Вилковыми такое скорее всего не грозит до тех пор, пока такое поведение рефери не закрепят в правилах

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