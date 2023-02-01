Анчелотти объяснил, почему «Реал» в январе не делал трансферы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пояснил, почему клуб не выходил на рынок в январское окно.

«В сделках в январе не было необходимости. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, делать трансферы зимой тебе не нужно.

Если происходят трансферы в январе, значит, что-то случилось: травмы или плохое планирование. У нас такого не было», – сказал итальянец.

«Реал» весной будет защищать титул Лиги чемпионов.

Команда идет в Примере 2-й, где тоже защищает титул.

Анчелотти вернулся в «Реал» в 2021 году.

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