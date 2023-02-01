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Зарема: «Кто следующий тренер «Спартака»? Карпин»

1 февраля 2023, 13:44
10

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, кто может возглавить московский клуб в случае ухода Гильермо Абаскаля.

— Кто гипотетически следующий тренер?

— Если гипотетически, то кто-нибудь из Казахстана или Карпин. Глебов первый трансфер, и дальше как обычно.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
  • Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Салихова Зарема
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1675248807
Это шутка такая?.. Или серьёзно она сказала?.. Но это как раз то, что сейчас очень нужно Спартаку.
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вальтер79
1675250232
какую же охинею она все время несет это писец)))
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derrik2000
1675252280
Потолок Карпина - провинциальная команда, хозяин которой желает получать прибыль от перепродажи игроков. А как игроков команды рекламировать? Через атакующую, привлекательную для зрительского глаза игру Большие цели - это не для него. В Спартаке он ЭТО уже доказывал. Нашёл себя как тренер в Ростове - пусть там и сидит.
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NewLife
1675256986
Она же так неудачно пошутила, не ясно, что-ли.
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ArReal
1675263816
Юмор содержанки 29 серия
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