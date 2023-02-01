Зарема: «Кто следующий тренер «Спартака»? Карпин»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, кто может возглавить московский клуб в случае ухода Гильермо Абаскаля.
— Кто гипотетически следующий тренер?
— Если гипотетически, то кто-нибудь из Казахстана или Карпин. Глебов первый трансфер, и дальше как обычно.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
- Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»