Зарема: «Кто следующий тренер «Спартака»? Карпин»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, кто может возглавить московский клуб в случае ухода Гильермо Абаскаля.

— Кто гипотетически следующий тренер?

— Если гипотетически, то кто-нибудь из Казахстана или Карпин. Глебов первый трансфер, и дальше как обычно.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно