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    Зарема: «Кто следующий тренер «Спартака»? Карпин»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, кто может возглавить московский клуб в случае ухода Гильермо Абаскаля.

    — Кто гипотетически следующий тренер?

    — Если гипотетически, то кто-нибудь из Казахстана или Карпин. Глебов первый трансфер, и дальше как обычно.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +569

      rac531 37 минут назад

      Карпин?
      Упаси, Боже!!!

      Талантливого иностранца поменять на иносранца гражданина Эстонии и Испании?

      0
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      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) 56 минут назад

      Тренер в Спартаке это не почетная должность, это несмываемое пятно на футбольной карьере. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1073

      Fialet > ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      В основном так и получается. Эмери подтвердит.

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      Рейтинг: +20727

      derrik2000 58 минут назад

      Потолок Карпина - провинциальная команда, хозяин которой желает получать прибыль от перепродажи игроков.
      А как игроков команды рекламировать?
      Через атакующую, привлекательную для зрительского глаза игру
      Большие цели - это не для него.
      В Спартаке он ЭТО уже доказывал.
      Нашёл себя как тренер в Ростове - пусть там и сидит.

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      Рейтинг: +1434

      вальтер79 1 час назад

      какую же охинею она все время несет это писец)))

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      Рейтинг: +17606

      ilichkadr > вальтер79 1 час назад

      Видимо не в курсе, что Валера Лёнчика на бабки развёл, причём не один раз.

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      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это шутка такая?.. Или серьёзно она сказала?.. Но это как раз то, что сейчас очень нужно Спартаку.

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