Стала известна зарплата Дзюбы в «Пари НН»

Нападающий Артем Дзюба подпишет контракта с «Пари НН» до июня 2023 года.

По информации «РБ Спорт», 34-летний форвард заработает за это время в клубе до 12 миллионов рублей плюс бонусы. Изначально переговоры велись о 20 миллионах рублей за весь срок контракта.

Полузащитник Денис Глушаков будет зарабатывать меньше Дзюбы. Речь идет о сумме в районе 1 миллиона рублей в месяц при условии, что футболист оставит о себе положительное впечатление на сборе.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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