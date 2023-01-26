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    Стала известна зарплата Дзюбы в «Пари НН»

    Нападающий Артем Дзюба подпишет контракта с «Пари НН» до июня 2023 года.

    По информации «РБ Спорт», 34-летний форвард заработает за это время в клубе до 12 миллионов рублей плюс бонусы. Изначально переговоры велись о 20 миллионах рублей за весь срок контракта.

    Полузащитник Денис Глушаков будет зарабатывать меньше Дзюбы. Речь идет о сумме в районе 1 миллиона рублей в месяц при условии, что футболист оставит о себе положительное впечатление на сборе.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1427

      вальтер79 10 минут назад

      а у артемки зарплата то сущие копейки оказываеться))))

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      Рейтинг: +20696

      derrik2000 36 минут назад

      Во ентот Пари НН даёт жару...
      Как мёдом намазан.
      Даже Глушакова возьмут только при условии, что он "оставит о себе положительное впечатление на сборе." )))

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