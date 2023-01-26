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    Уроженка Москвы вышла в финал Australian Open

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале уроженка Москвы победила белоруску Викторию Азаренко со счетом 2:0.

    Рыбакина вышла во второй финал турнира Большого шлема за последний год.

    • 23-летняя Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Ее папа Андрей ранее работал на НТВ-ПЛЮС.
    • Рыбакина идет в мировом рейтинге на 25-м месте.
    • Обыгранная Рыбакиной Азаренко дважды выигрывала Australian Open (2012-2013 годы).

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    Источник: «Бомбардир»

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