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    Журова считает, что УЕФА перенес Суперкубок из Казани на фоне политических заявлений

    Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение УЕФА перенести из Казани матч за Суперкубок-2023.

    • Игра пройдет 16 августа в Афинах.
    • Трофей разыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    «Смотрю, что говорят мировые политики вчера и сегодня, и там достаточно серьезные угрозы в наш адрес. Явно люди не собираются решить вопрос мирным урегулированием. УЕФА же считывает эти новости и решает забрать у России последнее международное соревнование в футболе. Это сделано сейчас для того, чтобы другая страна могла подготовиться заранее.

    Думаю, что решение о переносе матча сделано на фоне политических заявлений», – сказала Журова.

    • Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято в 2020 году.
    • В прошлом году УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2250

      Эном айс 1 час назад

      О
      Озарение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20687

      derrik2000 1 час назад

      "Думаю, что решение о переносе матча сделано на фоне политических заявлений», – сказала Журова."

      СУрьёзно???
      Не шутит???
      А я-то думал, что по гороскопу не срослось...
      Вот такие у нас депутаты...
      Практически как мэр Киева Кличко...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2833

      фанат джигурды > derrik2000 1 час назад

      Я бы на их битву (словарную, естесственно) посмотрел. Тут фаворит заранее неизвестен.
      /меня называли Наташей; поднятие пенсионного возраста сделает людей здоровЕе./

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