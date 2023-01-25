Журова считает, что УЕФА перенес Суперкубок из Казани на фоне политических заявлений

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение УЕФА перенести из Казани матч за Суперкубок-2023.

Игра пройдет 16 августа в Афинах.

Трофей разыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Смотрю, что говорят мировые политики вчера и сегодня, и там достаточно серьезные угрозы в наш адрес. Явно люди не собираются решить вопрос мирным урегулированием. УЕФА же считывает эти новости и решает забрать у России последнее международное соревнование в футболе. Это сделано сейчас для того, чтобы другая страна могла подготовиться заранее.

Думаю, что решение о переносе матча сделано на фоне политических заявлений», – сказала Журова.

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято в 2020 году.

В прошлом году УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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