Лучший теннисист России повторил антирекорд турниров Большого шлема

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу (0:3).
У Рублева семь подряд поражений в четвертьфинале турниров Большого шлема. Помимо россиянина такая же отрицательная серия была в карьере испанца Томми Робредо, который уже не играет.
- Рублев – лучший теннисист России (6-я ракетка мира).
- Джокович выигрывает у Рублева по личным встречам со счетом 3:1.
- 25-летний Рублев ни разу не выходил в полуфинал турниров Большого шлема.
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Источник: «Бомбардир»