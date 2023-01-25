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    Лучший теннисист России повторил антирекорд турниров Большого шлема

    Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу (0:3).

    У Рублева семь подряд поражений в четвертьфинале турниров Большого шлема. Помимо россиянина такая же отрицательная серия была в карьере испанца Томми Робредо, который уже не играет.

    • Рублев – лучший теннисист России (6-я ракетка мира).
    • Джокович выигрывает у Рублева по личным встречам со счетом 3:1.
    • 25-летний Рублев ни разу не выходил в полуфинал турниров Большого шлема.

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    Источник: «Бомбардир»

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