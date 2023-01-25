«Я говорила «нет», но он меня жестоко изнасиловал». Майку Тайсону вновь грозит тюрьма за преступление 30-летней давности

Несколько дней назад в отношении американского боксера Майка Тайсона был подан иск на 5 миллионов долларов. Его обвинила в изнасиловании женщина. По ее словам, инцидент имел место в начале 90-х годов прошлого века.

Якобы пострадавшая рассказала, что отдыхала с Тайсоном в ночном клубе, после чего они перешли в лимузин. Там боксер трогал женщину и пытался целовать.

«Я говорила ему «нет», просила прекратить, но он не останавливался. Затем он меня жестоко изнасиловал», – сказала пострадавшая.

Она оценила свои моральные и физические страдания в 5 миллионов. Сообщается, что вследствие полученной психологической травмы женщина стала алкоголичкой и наркоманкой.

Тайсон отсидел за другое изнасилование в 90-х годах. Он был за решеткой 3 года.

56-летний Тайсон провел последний бой в 2005 году.

Тайсон долгое время был самым высокооплачиваемым боксером в истории.

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