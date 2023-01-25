Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    3 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    «Я говорила «нет», но он меня жестоко изнасиловал». Майку Тайсону вновь грозит тюрьма за преступление 30-летней давности

    Несколько дней назад в отношении американского боксера Майка Тайсона был подан иск на 5 миллионов долларов. Его обвинила в изнасиловании женщина. По ее словам, инцидент имел место в начале 90-х годов прошлого века.

    Якобы пострадавшая рассказала, что отдыхала с Тайсоном в ночном клубе, после чего они перешли в лимузин. Там боксер трогал женщину и пытался целовать.

    «Я говорила ему «нет», просила прекратить, но он не останавливался. Затем он меня жестоко изнасиловал», – сказала пострадавшая.

    Она оценила свои моральные и физические страдания в 5 миллионов. Сообщается, что вследствие полученной психологической травмы женщина стала алкоголичкой и наркоманкой.

    • Тайсон отсидел за другое изнасилование в 90-х годах. Он был за решеткой 3 года.
    • 56-летний Тайсон провел последний бой в 2005 году.
    • Тайсон долгое время был самым высокооплачиваемым боксером в истории.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100691

      sv1969 1 час назад

      Сообщается, что вследствие полученной психологической травмы женщина стала алкоголичкой и наркоманкой.
      Занавес! Это было 30 ЛЕТ назад!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11