Россиянин из НХЛ повторил достижение 97-летней давности

Российский форвард клуба НХЛ «Коламбус» Кирилл Марченко достиг отметки в десять бомбардирских очков в лиге. Все были набраны им только за счет голов – без ассистов.

Последним хоккеистом НХЛ, который добрался до отметки в десять очков без ассистов, был Арта Ганье («Монреаль») в сезоне-1926/27.

Без учета Марченко и Ганье таких случаев в НХЛ еще три.

Юбилейное очко Марченко набрал в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (3:4 ОТ).

Марченко переехал в НХЛ летом. До этого с 2018 года игрок выступал с системе петербургского СКА.

Трофеев в карьере Марченко нет.

В 2019 году Марченко помог молодежной сборной России взять бронзу ЧМ, а годом позже – серебро.

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