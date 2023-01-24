Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Он прошел американца Себастьяна Корду.

Хачанов вел 2:0 по сетам, а в третьем его соперник отказался от борьбы из-за проблем со здоровьем.

26-летний россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал австралийского турнира Большого шлема.

Хачанов вышел в полуфинал на 2-м турнире Большого шлема подряд.

В 1/2 финала Хачанов встретится либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с чехом Иржи Лехечкой.

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