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    Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open

    Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Он прошел американца Себастьяна Корду.

    Хачанов вел 2:0 по сетам, а в третьем его соперник отказался от борьбы из-за проблем со здоровьем.

    • 26-летний россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал австралийского турнира Большого шлема.
    • Хачанов вышел в полуфинал на 2-м турнире Большого шлема подряд.
    • В 1/2 финала Хачанов встретится либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с чехом Иржи Лехечкой.

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    Источник: «Бомбардир»

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