Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Он прошел американца Себастьяна Корду.
Хачанов вел 2:0 по сетам, а в третьем его соперник отказался от борьбы из-за проблем со здоровьем.
- 26-летний россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал австралийского турнира Большого шлема.
- Хачанов вышел в полуфинал на 2-м турнире Большого шлема подряд.
- В 1/2 финала Хачанов встретится либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с чехом Иржи Лехечкой.
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Источник: «Бомбардир»