Сын Роналду поступил в саудовскую академию. Он тренируется с игроками на два года старше

Роналду-младший, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, тренируется в академии в Саудовской Аравии, сообщает The Sun.

12-летний португалец был зачислен в академию Махд – национальный спортивный центр Саудовской Аравии. Он занимается в группе на два года старше своего возраста.

«Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

5 февраля Роналду исполнится 38 лет.

До «Аль-Насра» он выступал за «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию