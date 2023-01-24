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    Сын Роналду поступил в саудовскую академию. Он тренируется с игроками на два года старше

    Роналду-младший, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, тренируется в академии в Саудовской Аравии, сообщает The Sun.

    12-летний португалец был зачислен в академию Махд – национальный спортивный центр Саудовской Аравии. Он занимается в группе на два года старше своего возраста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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