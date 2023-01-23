Карпин рассказал о своем отношении к победе Месси на ЧМ-2022

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о финале ЧМ-2022 и величии Лионеля Месси, который впервые стал чемпионом мира.

– Аргентина – Франция – лучший матч в истории футбола, согласны?

– Если говорить именно про футбол, то нет. Про драматургию – наверное, да.

Что касается непосредственно футбола, то чего-то сверхъестественного в этой игре, по моему мнению, не было.

– Ваши симпатии были на чьей стороне?

– Месси, конкретно Месси.

– Получается, остались довольны?

– За него – да, доволен.

– Его победа – некое торжество справедливости, которой в спорте обычно не так много?

– Нет. Думаю, что это лишнее подтверждение. Кто в футболе разбирается, то понимает, что Месси – величайший игрок. Особо и подтверждать это и не надо было, именно победой на чемпионате мира.

Он точно входит в пятерку или даже в тройку лучших в истории. Если не самый великий... Понятно, что сравнивать сложно: было поколение Пеле, поколение Марадоны, теперь – поколение Месси.

Да, кому-то больше нравится Роналду, кому-то – Месси. Но, с моей точки зрения, Пеле, Марадона и Месси – каждый из них лучший в своей эпохе. А кто уже из них лучший – это, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

– Получается, сравнение Месси и Марадоны вы не поддерживаете?

– Да. В своем поколении однозначно Марадона был лучше всех, сейчас, как по мне, лучший – Месси.

До Марадоны был Пеле, а после Месси, наверное, опять кто-то будет.

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