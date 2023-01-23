«Меня трясет, я запомню это на всю жизнь». Российский теннисист победил в драматичном матче и вышел в 1/4 Australian Open, где сыграет с Джоковичем

Лучший российский теннисист Андрей Рублев победил в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии датчанина Хольгера Руне. Для выявления победителя понадобились все пять партий – 3:2 в пользу россиянина.

Рублев в 5-м решающем сете уступал 2:5. Проигрыш еще одного гейма означал бы для россиянина вылет с турнира. Однако он сравнял счет в партии, сделав его 5:5.

При счете 6:5 Руне вел в гейме 40:15, то есть у него было 2 матч-бола. Однако и здесь Рублев ушел от поражения и сделал счет в сете 6:6.

При счете 6:6 в партии наступил решающий тай-брейк до 10 очков (но нужна разница в 2 очка). В нем Рублев уступал 0:5, 2:6 и 3:7. Но в итоге выиграл его со счетом 11:9.

«Американские гонки – это куда проще этого матча. По-моему, такие матчи я еще не выигрывал. Запомню это на всю жизнь. Меня трясет, слов нет», – сказал Рублев в послематчевом интервью.

В 1/4 финала 6-я ракетка мира Рублев встретится 25 января с 5-й ракеткой планеты Новаком Джоковичем.

Рублев и Джокович трижды играли друг против друга (2:1 в пользу серба).

У Джоковича в последних 16 матчах 1 поражение.

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