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    «Атлетик» – «Реал»: стартовые составы на 18 тур Примеры

    Ориентировочные составы «Атлетика» и «Реала» на матч 18-го тура Примеры.

    Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Атлетик: Унаи Симон – Йерай Альварес, Юри Берчиче, Дани Вивиан, Оскар Де Маркос – Микель Весга, Дани Гарсия – Ойхан Сансет, Нико Уильямс, Иньяки Уильямс – Горка Гурусета.

    Реал: Тибо КуртуаДавид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер – Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Лука МодричВинисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензема.

    В последний раз команды встречались 3 февраля 2022 года – баскский клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Алекс Беренгер.

    Коэффициенты:

    • Победа Атлетика – 3.00
    • Ничья – 3.56
    • Победа Реала – 2.62

    Где смотреть матч Атлетик – Реал

    Во сколько смотреть матч Атлетик – Реал

    Прогноз на матч Атлетик – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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