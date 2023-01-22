Ориентировочные составы «Атлетика» и «Реала» на матч 18-го тура Примеры.
Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Атлетик: Унаи Симон – Йерай Альварес, Юри Берчиче, Дани Вивиан, Оскар Де Маркос – Микель Весга, Дани Гарсия – Ойхан Сансет, Нико Уильямс, Иньяки Уильямс – Горка Гурусета.
Реал: Тибо Куртуа – Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер – Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Лука Модрич – Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензема.
В последний раз команды встречались 3 февраля 2022 года – баскский клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Алекс Беренгер.
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