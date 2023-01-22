Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Реала» на матч 18-го тура Примеры.

Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Атлетик: Унаи Симон – Айтор Паредес, Юри Берчиче, Дани Вивиан, Оскар Де Маркос – Ойер Заррага, Микель Весга, Ойхан Сансет, Алехандро Беренгер, Нико Уильямс – Иньяки Уильямс.

Реал: Тибо Куртуа – Начо, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер – Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде – Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензема.

В последний раз команды встречались 3 февраля 2022 года – баскский клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Алекс Беренгер.

Коэффициенты:

Победа Атлетика – 3.00

Ничья – 3.56

Победа Реала – 2.62

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Прогноз на матч Атлетик – Реал