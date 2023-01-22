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  • Червиченко: «Скоро итальянская песня Миранчука закончится»

Червиченко: «Скоро итальянская песня Миранчука закончится»

22 января 2023, 16:25
6

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Мирачука.

«Не верю, что Миранчук раскроется в Серии А. Люди раскрываются через полгода или через год. Сколько уже Миранчук в Италии? Третий год? Видимо, физиология превалирует — люди же не молодеют. Конечно, может, с Миранчуком другая ситуация. Но думаю, что с годами будет только хуже. Скоро итальянская песня закончится», — сказал Червиченко.

  • У Миранчука в сезоне Серии А 4 гола.
  • Всего у игрока в чемпионате Италии 10 голов.
  • Миранчук летом должен вернуться в «Аталанту».

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Торино Миранчук Алексей Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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DinSt
1674396655
Зависть
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eugen-han
1674399856
Если честно, то Миранчук всегда был не стабилен, но выделялся эпизодами, которые и способствовали вызову в сборную, где он ну никак не заиграл при различных тренерах и уже не заиграет; трансфер в Италию из той же серии: первые два года это обычное состояние данного игрока, а а Торино он вдруг заблестал, что даёт повод говорить о переходе в более статусный клуб, но это иллюзия, и здесь пожалуй эксперт прав.
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Марк Аврелий!
1674400925
А когда логорея Червя закончиться?!
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Кузьмич на трибуне
1674404485
Если едешь играть в Европу, будь готов к тому что там пахать нужно будет в два раза больше чем пашут местные игроки и в 4 раза больше , чем пахал в России. Более того нужно быть на два уровня выше , чем игроки местного пошиба. Если ты такой как и все , то все будут играть, а ты сидеть на банке.
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mihail200606
1674404674
Нормально он играет..к сожалению, в атланте задержался на банке и не удалось перейти никуда пораньше
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Олмер икс
1674449878
Не могу понять ,откуда у бывших футболистов берется такая желчь к нынешним? Завидуют,что они играют заграницей? Кто из прошлых играл ярко на Западе? Их можно по пальцам пересчитать.А многие играли в средних клубах ,переходя из клуба в клуб .Мостовой , Канчельскис,Карпин - вот практически и все ,кто ярко играл за рубежом
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