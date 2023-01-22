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    Червиченко: «Скоро итальянская песня Миранчука закончится»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Мирачука.

    «Не верю, что Миранчук раскроется в Серии А. Люди раскрываются через полгода или через год. Сколько уже Миранчук в Италии? Третий год? Видимо, физиология превалирует — люди же не молодеют. Конечно, может, с Миранчуком другая ситуация. Но думаю, что с годами будет только хуже. Скоро итальянская песня закончится», — сказал Червиченко.

    • У Миранчука в сезоне Серии А 4 гола.
    • Всего у игрока в чемпионате Италии 10 голов.
    • Миранчук летом должен вернуться в «Аталанту».

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    Источник: «Чемпионат»

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      DinSt 16 минут назад

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