Клопп: «Не знаю, из-за чего я поседел – из-за возраста или из-за «Ливерпуля»

Матч 21-го тура АПЛ против «Челси» стал для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 1000-м в карьере.

«Это огромная, сумасшедшая цифра. Я действительно счастлив. Но борода теперь седая – когда я пришeл в «Ливерпуль», такого не было. Не знаю точно, из-за чего я поседел — из-за возраста или из-за «Ливерпуля», – сказал Клопп.

Немец тренирует с 2001 года.

С 2015 года Клопп в Ливерпуле.

С командой он брал Лигу чемпионов и АПЛ.

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