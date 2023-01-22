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    Клопп: «Не знаю, из-за чего я поседел – из-за возраста или из-за «Ливерпуля»

    Матч 21-го тура АПЛ против «Челси» стал для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 1000-м в карьере.

    «Это огромная, сумасшедшая цифра. Я действительно счастлив. Но борода теперь седая – когда я пришeл в «Ливерпуль», такого не было. Не знаю точно, из-за чего я поседел — из-за возраста или из-за «Ливерпуля», – сказал Клопп.

    • Немец тренирует с 2001 года.
    • С 2015 года Клопп в Ливерпуле.
    • С командой он брал Лигу чемпионов и АПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12900

      Алексей З 43 минуты назад

      Пора на отдых.
      Ливерпуль вчера был ужасен.

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      Рейтинг: +1303

      сутулая собака и лисы > Алексей З 24 минуты назад

      он весь сезон такой будет.
      дело не в клопе или игроках, а в мотивации.
      доиграют сезон по инерции и проведут хорошую переподготовку к следующему.

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      Рейтинг: +12900

      Алексей З > сутулая собака и лисы 17 минут назад

      Что значит мотивация ? Хвати уже Х пороть на российский манер.
      Там хорошие деньги платят , игроки собраны неплохие , а игра отстой.
      Спрашивать с Клоппа надо. Застой идей возможно.

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      Рейтинг: +1303

      сутулая собака и лисы > Алексей З 7 минут назад

      посмотри на арсенал, узнаешь, что такое мотивация.

      а у ливерпуля логичный спад, сколько можно бороться на топ уровне лч и апл.
      даже мс немного сдал в уровне, и это при сверхрезультативности хааланда.

      футбол, это не симулятор fifa на компуктере, странно, что тебе это непонятно.

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