Клопп: «Не знаю, из-за чего я поседел – из-за возраста или из-за «Ливерпуля»

Матч 21-го тура АПЛ против «Челси» стал для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 1000-м в карьере.
«Это огромная, сумасшедшая цифра. Я действительно счастлив. Но борода теперь седая – когда я пришeл в «Ливерпуль», такого не было. Не знаю точно, из-за чего я поседел — из-за возраста или из-за «Ливерпуля», – сказал Клопп.
- Немец тренирует с 2001 года.
- С 2015 года Клопп в Ливерпуле.
- С командой он брал Лигу чемпионов и АПЛ.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной