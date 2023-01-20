Воспитанник «Ман Сити» сегодня пройдет медосмотр в «Крыльях Советов»

Эмилио Чемпион, агент вингера «Расинга» Бенхамина Гарре, подтвердил, что его клиент переходит в «Крылья Советов».

«Завтра Гарре уже будет в расположении «Крыльев» и пройдет медосмотр», — заявил Чемпион 19 января.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

Права на аргентинца принадлежат «Расингу» из Авельянеды. Сейчас он в аренде в «Уракане».

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