Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Родриго не пожал руку Анчелотти после замены. Тренер гневно ответил бразильцу

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение форварда Родриго не жать ему руку после замены в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Вильярреалом» (3:2).

    «Замена Родриго была сделана потому, что он немного устал, и я предпочeл не рисковать. Он не поздоровался со мной, потому что я думаю, что он забыл, я не вижу других причин. Я сказал ему, чтобы он не забывал жать руку при заменах», – цитирует Анчеллотти Globo.

    • Мадридцы проигрывали 0:2 к перерыву.
    • Во втором тайме «Реал» забил 3 мяча и вышел в 1/4 финала.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «У «Реала» непростой момент». Анчелотти – после поражения от «Барсы» 15
    Анчелотти проиграл первый финал с 2010 года
    Хави: «Восхищаюсь Анчелотти и игроками «Реала», не скрываю этого» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2830

      nemolod 1 час назад

      Тренеры нынче как капризные дамы - не пожали ручку,не обнялись и т д раньше ничего этого в спорте ,а тем более в футболе не было,а объятия и рукопожатия происходили после победного результата!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3433

      acor94 2 часа назад

      И где тут гнев?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6133

      Давид59 2 часа назад

      Я от перевода офигеваю. Не "здороваться", а "жать руку".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11