Родриго не пожал руку Анчелотти после замены. Тренер гневно ответил бразильцу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение форварда Родриго не жать ему руку после замены в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Вильярреалом» (3:2).

«Замена Родриго была сделана потому, что он немного устал, и я предпочeл не рисковать. Он не поздоровался со мной, потому что я думаю, что он забыл, я не вижу других причин. Я сказал ему, чтобы он не забывал жать руку при заменах», – цитирует Анчеллотти Globo.

Мадридцы проигрывали 0:2 к перерыву.

Во втором тайме «Реал» забил 3 мяча и вышел в 1/4 финала.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно