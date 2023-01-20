Родриго не пожал руку Анчелотти после замены. Тренер гневно ответил бразильцу

Тренеры нынче как капризные дамы - не пожали ручку,не обнялись и т д раньше ничего этого в спорте ,а тем более в футболе не было,а объятия и рукопожатия происходили после победного результата!
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение форварда Родриго не жать ему руку после замены в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Вильярреалом» (3:2).
«Замена Родриго была сделана потому, что он немного устал, и я предпочeл не рисковать. Он не поздоровался со мной, потому что я думаю, что он забыл, я не вижу других причин. Я сказал ему, чтобы он не забывал жать руку при заменах», – цитирует Анчеллотти Globo.
- Мадридцы проигрывали 0:2 к перерыву.
- Во втором тайме «Реал» забил 3 мяча и вышел в 1/4 финала.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно