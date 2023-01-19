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    На теннисиста Зверева во время матча в Австралии нагадила птица

    На немецкого теннисиста Александра Зверева во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против американца Майкла Ммо нагадила птица. Ему пришлось остановить игру и пойти вытереть голову полотенцем. Ситуация вызвала смех у зрителей на стадионе.

    Птица нагадила на Зверева во втором сете, во время которого он вел по партиям 1:0. Однако после этого немец уступил три сета подряд и проиграл матч, несмотря на то что был фаворитом (13-я ракетка мира против 107-й).

    • Родители 25-летнего Зверева – выходцы из СССР.
    • Летом Зверев был 2-й ракеткой мира, но потом травмировался и пропустил несколько месяцев.
    • В активе Зверева 19 титулов, включая Олимпиаду (2020) и турнир в Санкт-Петербурге (2016).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24025

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Чем смогла, тем и помогла. )

      0
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      Рейтинг: +1425

      вальтер79 1 час назад

      хорошая примета значит уимблдон выиграет))))

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