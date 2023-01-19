На теннисиста Зверева во время матча в Австралии нагадила птица

На немецкого теннисиста Александра Зверева во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против американца Майкла Ммо нагадила птица. Ему пришлось остановить игру и пойти вытереть голову полотенцем. Ситуация вызвала смех у зрителей на стадионе.

Птица нагадила на Зверева во втором сете, во время которого он вел по партиям 1:0. Однако после этого немец уступил три сета подряд и проиграл матч, несмотря на то что был фаворитом (13-я ракетка мира против 107-й).

Родители 25-летнего Зверева – выходцы из СССР.

Летом Зверев был 2-й ракеткой мира, но потом травмировался и пропустил несколько месяцев.

В активе Зверева 19 титулов, включая Олимпиаду (2020) и турнир в Санкт-Петербурге (2016).

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