Лучшая теннисистка России Касаткина проиграла на старте Australian Open. На турнир она приехала со своей девушкой

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в двух сетах уступила соотечественнице Варваре Грачевой (1:6, 1:6).

Касаткина в мировом рейтинге занимает восьмое место, Грачева – 97-е.

На прошлой неделе Касаткина дошла до финала турнира в Аделаиде, где проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Это была 2-я встреча между Касаткиной и Грачевой. 1-я состоялась тоже в Австралии в 2021 году – в 2 сетах победила Касаткина.

Касаткина в прошлом году сделала каминг-аут. Ее девушка Наталья Забияко присутствует на турнире с возлюбленной (как и на остальных).

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