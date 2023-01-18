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    Лучшая теннисистка России Касаткина проиграла на старте Australian Open. На турнир она приехала со своей девушкой

    Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в двух сетах уступила соотечественнице Варваре Грачевой (1:6, 1:6).

    Касаткина в мировом рейтинге занимает восьмое место, Грачева – 97-е.

    • На прошлой неделе Касаткина дошла до финала турнира в Аделаиде, где проиграла швейцарке Белинде Бенчич.
    • Это была 2-я встреча между Касаткиной и Грачевой. 1-я состоялась тоже в Австралии в 2021 году – в 2 сетах победила Касаткина.
    • Касаткина в прошлом году сделала каминг-аут. Ее девушка Наталья Забияко присутствует на турнире с возлюбленной (как и на остальных).

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    Источник: «Бомбардир»

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