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    Российский игрок «Филадельфии» не вышел на разминку перед матчем НХЛ из-за радужных цветов на форме

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов проигнорировал разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

    Сообщается, что причиной стал радужный цвет на разминочной форме – в поддержку ЛГБТ-сообщества. Проворов не захотел надевать такой свитер.

    На сам матч Проворов вышел – его «Филадельфия» проводила в обычной форме.

    • «Филадельфия» выиграла матч со счетом 5:2.
    • Проворов отыграл 22 минуты, у него показатель полезности +1.
    • 26-летний уроженец Ярославля Проворов выступает в США с сезона-2013/14.

    Фото: телеграм-канал «Первый спорт».

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    Источник: «Бомбардир»

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