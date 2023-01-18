Российский игрок «Филадельфии» не вышел на разминку перед матчем НХЛ из-за радужных цветов на форме

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов проигнорировал разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».
Сообщается, что причиной стал радужный цвет на разминочной форме – в поддержку ЛГБТ-сообщества. Проворов не захотел надевать такой свитер.
На сам матч Проворов вышел – его «Филадельфия» проводила в обычной форме.
- «Филадельфия» выиграла матч со счетом 5:2.
- Проворов отыграл 22 минуты, у него показатель полезности +1.
- 26-летний уроженец Ярославля Проворов выступает в США с сезона-2013/14.
Фото: телеграм-канал «Первый спорт».
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Источник: «Бомбардир»