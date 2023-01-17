Лыжница Степанова: «Что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа зимой не увидит»

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о санкциях европейских стран в отношении России.

«Хотите знать, что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа этой зимой не увидит.

Лишили себя по собственной инициативе, ничего абсолютно этим не добившись. Уверена, что без меня они переживут, не сломаются. Без газа – не уверена, я читаю, что стройки встали по всей Германии, например.

Между тем 97% граждан Венгрии, принявших участие в национальных консультациях, высказались против санкций Евросоюза в отношении России. 97%!

Вы думаете в Германии или Италии цифры такого референдума намного отличались бы?

Дали 3% радикалов собой управлять – теперь живите без газа, русских туристов и… правильного конькового хода» – написала Степанова в телеграме.