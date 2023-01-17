Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лыжница Степанова: «Что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа зимой не увидит»

    Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о санкциях европейских стран в отношении России.

    «Хотите знать, что общего между российским газом и моим коньковым ходом? Ни того, ни другого Западная Европа этой зимой не увидит.

    Лишили себя по собственной инициативе, ничего абсолютно этим не добившись. Уверена, что без меня они переживут, не сломаются. Без газа – не уверена, я читаю, что стройки встали по всей Германии, например.

    Между тем 97% граждан Венгрии, принявших участие в национальных консультациях, высказались против санкций Евросоюза в отношении России. 97%!

    Вы думаете в Германии или Италии цифры такого референдума намного отличались бы?

    Дали 3% радикалов собой управлять – теперь живите без газа, русских туристов и… правильного конькового хода» – написала Степанова в телеграме.

    Источник: телеграм-канал Вероники Степановой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:28
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11098

      alp 13 минут назад

      Тонко!! умница!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5333

      Дядя Серёжа 46 минут назад

      В будущем может её стиль конькового пригодится как общественный транспорт в Европе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1818

      jek718875 54 минуты назад

      В Госдуму её, без экзаменов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6127

      Давид59 1 час назад

      Без газа ладно. А вот без её "правильного конькового хода" всем будет очень тяжело!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11