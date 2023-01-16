«Иди на ***». Российский теннисист Медведев послал зрителя на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев оскорбил зрителя во время матча Australian Open.

Сегодня российский теннисист играл против Маркоса Гирона в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В третьем сете один из зрителей что-то крикнул с трибун, на что Медведев ему ответил: «Иди на ***».

Судья вынес Медведеву предупреждение.

Медведев победил соперника со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

Во втором круге он сыграет с австралийским теннисистом Джоном Миллманом.

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