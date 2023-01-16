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    «Иди на ***». Российский теннисист Медведев послал зрителя на Australian Open

    Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев оскорбил зрителя во время матча Australian Open.

    Сегодня российский теннисист играл против Маркоса Гирона в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В третьем сете один из зрителей что-то крикнул с трибун, на что Медведев ему ответил: «Иди на ***».

    Судья вынес Медведеву предупреждение.

    • Медведев победил соперника со счетом 6:0, 6:1, 6:2.
    • Во втором круге он сыграет с австралийским теннисистом Джоном Миллманом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2000

      DMитрий 1 час назад

      Не прикольно конечно... но почему эта новость здесь?

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      Рейтинг: +1223

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      сказал "иди на", а не "фак ю".
      ох уж эти "австралийские" болельщики из просторов снг.

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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видимо советчик на трибуне был некомпетентным. Пусть радуется, что Медведев ему в лоб шаром не захерачил. Нельзя под руку неправильные подсказки давать. )

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      Рейтинг: +7901

      FanatSerj 2 часа назад

      Правильно, надо внятнее кричать, ПОНЯТНЕЕ, вот поэтому на всякий случай лучше ПОНЯТНО послать )))))

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