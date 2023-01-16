Агент Головина назвал цель игрока «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин хочет поиграть в АПЛ. Об этом сообщил агент россиянина Александр Клюев.

«У Саши есть цель поиграть в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон.

Проявлял ли какой-нибудь клуб интерес к Саше в 2023 году? Это я оставлю без комментария. Может ли он уйти из «Монако» уже зимой? Тоже без комментариев. Скоро все узнаете», – сказал агент.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне Лиги 1 он забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

Рыночная цена россиянина – 22 млн евро.

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