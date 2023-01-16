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    Агент Головина назвал цель игрока «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин хочет поиграть в АПЛ. Об этом сообщил агент россиянина Александр Клюев.

    «У Саши есть цель поиграть в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон.

    Проявлял ли какой-нибудь клуб интерес к Саше в 2023 году? Это я оставлю без комментария. Может ли он уйти из «Монако» уже зимой? Тоже без комментариев. Скоро все узнаете», – сказал агент.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне Лиги 1 он забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
    • Рыночная цена россиянина – 22 млн евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    16.01.2023 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1235

      ARSteven89 16 января, 19:59

      Зимой нет! А летом будет зависеть от попадания (или нет) монегасков в ЛЧ.

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