Миллионы людей были в онлайн-очереди за билетами на матч «ПСЖ» со звездами чемпионата Саудовской Аравии

Товарищеский матч «ПСЖ» со звездами саудовских «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» вызвал ажиотаж у болельщиков. В онлайн-очереди за билетами одновременно было более двух миллионов человек.
Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. Затем «ПСЖ» вернется в Париж.
- Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретятся на поле впервые с декабря 2020 года.
- Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
- Роналду сделал в том матче дубль.
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