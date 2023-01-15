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    Миллионы людей были в онлайн-очереди за билетами на матч «ПСЖ» со звездами чемпионата Саудовской Аравии

    Товарищеский матч «ПСЖ» со звездами саудовских «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» вызвал ажиотаж у болельщиков. В онлайн-очереди за билетами одновременно было более двух миллионов человек.

    Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. Затем «ПСЖ» вернется в Париж.

    • Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретятся на поле впервые с декабря 2020 года.
    • Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
    • Роналду сделал в том матче дубль.

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    Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»

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