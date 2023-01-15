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    Овечкин повторил достижение Гретцки в НХЛ

    Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:3).

    Теперь у россиянина 400 голов в домашних матчах НХЛ. Он стал вторым вслед за Уэйном Гретцки игроком в истории лиги, который забил 400+ шайб и дома, и на выезде.

    • В активе Овечкина 410 гостевых голов в НХЛ. У Гретцки – 402 гостевых и 492 домашних.
    • Овечкин в Вашингтоне с 2005 года.
    • Он воспитанник «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2508

      Челнинец 39 минут назад

      тяжело будет догнать Гретцки, Ови уже не молод

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      Рейтинг: +23947

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хоть это и не про футбол, но всё-равно очень приятно.

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