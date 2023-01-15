Овечкин повторил достижение Гретцки в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:3).

Теперь у россиянина 400 голов в домашних матчах НХЛ. Он стал вторым вслед за Уэйном Гретцки игроком в истории лиги, который забил 400+ шайб и дома, и на выезде.

В активе Овечкина 410 гостевых голов в НХЛ. У Гретцки – 402 гостевых и 492 домашних.

Овечкин в Вашингтоне с 2005 года.

Он воспитанник «Динамо».

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