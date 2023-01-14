Хиддинк ответил, способен ли Головин заиграть в АПЛ

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк порассуждал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в случае перехода в английский клуб.

«Может ли Головин заиграть в АПЛ? Думаю, да. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя.

Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», – сказал Хиддинк.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 26 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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