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    Хиддинк ответил, способен ли Головин заиграть в АПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк порассуждал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в случае перехода в английский клуб.

    «Может ли Головин заиграть в АПЛ? Думаю, да. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя.

    Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», – сказал Хиддинк.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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