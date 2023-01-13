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    РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву. В декабре у нее обнаружили допинг

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

    «Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой ее вины или халатности».

    Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.)», – говорится в сообщении.

    РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о принятом решении.

    WADA собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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    Источник: «Матч ТВ»

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