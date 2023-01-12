«Рубин» объявил об уходе генерального директора клуба

Рустем Сайманов покинул пост генерального директора «Рубина».

«Рустем Фидаевич Сайманов внес неоценимый вклад в становление футбольных традиций в Татарстане. С 2007 по 2008 год он был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство.

В 2017 году он вернулся в клуб – сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором.

«Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!» – говорится в сообщении казанского клуба.

Сайманов занимал пост гендиректора «Рубина» с апреля 2018 года.

Казанский клуб идет на 3-м месте в Первой лиге.

Этой зимой клуб перестал быть частным.

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