Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.
По информации The Athletic, это связано с тем, что заявку на проведение турнира также подала Португалия.
Роналду мог получить 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии.
- «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
- Роналду заключил контракт до 2025 года.
- Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Источник: The Athletic