Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

По информации The Athletic, это связано с тем, что заявку на проведение турнира также подала Португалия.

Роналду мог получить 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.

Роналду заключил контракт до 2025 года.

Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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